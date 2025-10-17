В Челябинске торжественно открыли 27-й учебный год в Народном университете, который работает при региональном обществе «Знание». Проект, созданный еще в 1999 году, остается одной из самых востребованных образовательных площадок для людей старшего возраста, сообщает Минсоц региона.
Изначально созданный как лекторий, сегодня университет превратился в крупный центр общения, творческой самореализации и психологической поддержки для пенсионеров. Особую актуальность в последние годы приобрели курсы цифровой и мобильной грамотности, позволившие тысячам челябинцев адаптироваться в виртуальном пространстве.
В новом учебном году для слушателей подготовлен комплекс просветительских программ по нескольким ключевым направлениям:
Здоровье и благополучие: практикумы по сохранению здоровья.
Грамотность: правовые и финансовые консультации.
Цифровые технологии: обучение работе с компьютером и смартфоном.
Культура: краеведческие лекции и выездные экскурсии.
Творчество: художественные мастерские и курсы иностранных языков.
Подробнее с расписанием и условиями записи можно ознакомиться на официальной странице университета в социальной сети «ВКонтакте».