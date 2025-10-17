В Челябинске стартовал 27‑й сезон в Народном университете для пенсионеров

Просветительский проект общества «Знание» поможет старшему поколению освоить цифровые технологии, сохранить здоровье и развить творческие способности

В Челябинске торжественно открыли 27-й учебный год в Народном университете, который работает при региональном обществе «Знание». Проект, созданный еще в 1999 году, остается одной из самых востребованных образовательных площадок для людей старшего возраста, сообщает Минсоц региона.

Изначально созданный как лекторий, сегодня университет превратился в крупный центр общения, творческой самореализации и психологической поддержки для пенсионеров. Особую актуальность в последние годы приобрели курсы цифровой и мобильной грамотности, позволившие тысячам челябинцев адаптироваться в виртуальном пространстве.

В новом учебном году для слушателей подготовлен комплекс просветительских программ по нескольким ключевым направлениям:

Здоровье и благополучие: практикумы по сохранению здоровья.

Грамотность: правовые и финансовые консультации.

Цифровые технологии: обучение работе с компьютером и смартфоном.

Культура: краеведческие лекции и выездные экскурсии.

Творчество: художественные мастерские и курсы иностранных языков.

Подробнее с расписанием и условиями записи можно ознакомиться на официальной странице университета в социальной сети «ВКонтакте».