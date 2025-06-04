В Челябинске стало вещать православное радио «Вера»

Его программы заставляют задуматься о вечных ценностях

В Челябинске на частоте 88,4 FM начало вещать православное радио «Вера», сообщает пресс-служба радиостанции.

Радио «Вера» — федеральный проект. На Южном Урале уже несколько лет его слушают жители Миасса и Златоуста. При поддержке Златоустовской епархии и администрации Златоуста создана собственная редакция «Радио Вера Южный Урал». С 1 июня FM-вещание запущено и в Челябинске.

В эфир выходят программы о вере и милосердии, о добрых делах и семейных ценностях, о простых жизненных радостях, передачи сопровождает отечественная и зарубежная музыка.

«Наша миссия — дать возможность каждому человеку задуматься о вечных ценностях, найти опору в разговорах об истине и милосердии», — замечают в пресс-службе.

Интересно, что на радио «Вера» не звучит реклама. Проект работает за счет пожертвований и грантов.