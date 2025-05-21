На Южном Урале стало больше гостиниц и отелей в начале 2025 года

Показатель увеличился на 19%

В Челябинской области в первом квартале 2025 года число гостиниц, отелей, кемпингов и санаториев выросло на 19%. Это лучший показатель среди регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, сообщили в областном управлении координации и туризма.



Места отдыха считали с применением системы новой классификации, которая с 1 января 2025 года обязательна для всех коллективных средств размещения, включая базы отдыха, глэмпинги и санатории. Ранее классификация касалась только гостиниц.



Напомним, что 1 сентября 2025 года объекты размещения, не прошедшие классификацию, не смогут размещать информацию о себе на туристических агрегаторах, сервисах бронирования и других интернет-ресурсах, включая собственные сайты.



Это касается как новых, так и уже существующих объектов, имеющих ранее присвоенную категорийность (звездность). Для сохранения действующей классификации им также необходимо пройти самооценку до 1 сентября. В противном случае действие ранее присвоенной категории будет приостановлено.

