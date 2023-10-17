В Челябинске стали продавать в 4 раза больше поделок для школьных уроков труда

В среднем изделия из подручных материалов стоят 500 рублей

Многим родителям знакомы поделки из шишек и осенних листьев, которые они вместе с детьми делали поздними вечерами. Оказывается, наиболее удачные творения активно продаются на онлайн-досках объявлений. В Челябинске с начала сентября продажи поделок выросли в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили представители сервиса Авито.

В среднем изделия продаются за 500 рублей, однако можно найти как варианты от 200 рублей, так и серьезные проекты для выставок почти за тысячу.

Сейчас популярностью пользуются поделки на осеннюю тематику. В Челябинске продается домик из кленовых листьев, рябины и семян за 500 рублей, а также аппликация в виде льва с гривой из разноцветных листьев за 350 рублей. Авторы объявлений также отмечают, что готовы сделать на заказ именно то, что нужно, скажем, к уроку труда.









Помимо изделий осенней тематики, есть и всесезонные поделки. К примеру, букет из косточек сливы и вишни за 450 рублей, а также бумажные коты-рыболовы за 250 рублей.









Для самых требовательных есть полноценные композиции. Например, домик мыши с внутренним убранством.





Некоторые работают наперед и уже сейчас предлагают самодельные новогодние открытки и работы, посвященные зиме.









О самых высоко оцененных, странных и просто забавных предложениях на рынке Челябинской области читайте в отдельной подборке «Первого областного».