В Челябинске стал чаще ходить автобус № 10к, соединяющий ЧМК и «Родник»

На линию теперь выходят 16 автобусов

В Челябинске с 31 октября автобус № 10к, следующий по маршруту ЧМК — ТРК «Родник», начал ходить чаще. Перевозчик ООО «Никита Кожемяка» восстановил обслуживание маршрута в полном объеме, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Теперь по будням на линии будут работать 16 автобусов, в часы пик транспорт будет ходить каждые 10—15 минут. В выходные дни пассажиров будут перевозить 12 автобусов с интервалом 15—20 минут.

Напомним, с 2024 года на линии работало несколько автобусов вместо запланированных 16. Перевозчик не смог полностью выполнить обязательства по контракту из-за длительной поставки автобусов заводом-изготовителем, кадрового дефицита, снижения цены контракта и других проблем. В отношении него было возбуждено производство в Арбитражном суде.