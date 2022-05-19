В Челябинске средняя стоимость лечения кариеса у детей достигла 5000 рублей

Анализ цен на самые востребованные стоматологические услуги в регионе

В Челябинске назвали среднюю стоимость стоматологических услуг для детей. Лечение кариеса в клиниках города обойдется родителям малышей от 1200 до 5200 рублей, пульпита — от 2500 до 9200, а удаление зуба — от 650 до 2700 рублей. Такие результаты анализа прайсов по состоянию на конец прошлой недели сегодня, 19 мая, сообщили в контрольно-счетной палате региона.



«В среднюю стоимость самых востребованных стоматологических услуг включены необходимые процедуры. Среди почти сотни стоматологических организаций, работающих по профилю детской стоматологии, половина клиник предоставляет дополнительные услуги седации (альтернатива общему наркозу для избавления от беспокойства и дискомфорта). При этом в некоторых учреждениях наркоз возможно получить бесплатно, участвуя в акциях», — рассказали в КСП Челябинской области.

В детских стоматологиях популярно предоставление скидок на услуги профгигиены полости рта. При этом некоторые учреждения берут плату за консультации терапевтов, анестезиологов и хирургов, а также за оказание помощи при острой боли, тогда как в большинстве клиник данные процедуры, по данным контрольно-счетной палаты, бесплатны.

В конце марта в Челябинске подорожали услуги частных стоматологий. Новую ценовую политику медики объясняли ростом цен на оборудование и расходники.

В Челябинске развернули производство сверхпрочных зубных имплантов. ИА «Первое областное» оценило импортозамещающие мощности южноуральской фирмы.