В Челябинске среди прошедших диспансеризацию разыграют призы

Предновогоднюю акцию объявила ГКБ № 8

В Челябинске поликлиника ГКБ № 8 проведет предновогоднюю лотерею для пациентов, прошедших диспансеризацию. Победители получат в подарок мультиварки, смарт-часы, чайники, кофеварки и другую полезную технику. Об этом ИА «Первое областное» рассказала главврач больницы Наталья Реминец.

«Осенью многие погружаются в домашние хлопоты, а скоро все начнут готовиться к Новому году. Мы хотим, чтобы люди не забывали про свое здоровье и прошли жизненно важный скрининг», — говорит Наталья Реминец.

В лотерее примут участие пациенты, которые пройдут диспансеризацию в период с 1 октября по 15 декабря. Причем не важно, к какой поликлинике приписаны пациенты. Проверить здоровье, а потом и принять участие в розыгрыше призов может любой человек, проживающий в Челябинской области.

«Мы приглашаем на диспансеризацию всех, кто еще не прошел ее в этом календарном году. Для этого нужно прийти в поликлинику на улицу Горького, 18, и взять талон на диспансеризацию. Мы примем вас в тот же день», — замечает Наталья Реминец.

Диспансеризацию в ГКБ № 8 можно пройти в любой будний день, а также каждую третью субботу месяца. Ближайшая рабочая суббота как раз выпадает на эту неделю, 21 октября.

Напомним, диспансеризация направлена на раннее выявление хронических проблем со здоровьем и рисков развития тяжелых болезней, в том числе онкологии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Работодатель обязан выделять сотруднику один день в год для прохождения диспансеризации и при этом оплачивать этот день в размере средней зарплаты.