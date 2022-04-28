В Челябинске сравнили цены на услуги стоматологов

Лечение кариеса может обойтись почти в 5 тысяч рублей

Разница в стоимости одних и тех же услуг в разных стоматологических клиниках Челябинска варьируется от 300 до 600%, сообщила Контрольно-счетная палата Челябинской области. При этом средняя стоимость на некоторые стоматологические услуги остается в городе одной из самых низких в УрФО.

Так, лечение кариеса может стоить от 1,5 до 4,8 тысячи рублей в зависимости от сложности, используемых материалов и методов лечения. Удаление зуба — от 800 до 3 тысяч рублей. Стоимость протезирования на имплантах варьируется от 7 до 20 тысяч. Установка керамической коронки стоит от 12 до 25 тысяч, а металлокерамической — от 5,5 до 18 тысяч.

В КСП отметили, что средняя стоимость на услуги изготовления коронки и удаления зуба в Челябинске остается одной из самых низких в УрФО.



Стоматологические услуги в Челябинске оказывают более 280 клиник, из них 16 государственных. Кроме того, 98 учреждений работают по профилю детской стоматологии.