В Челябинске спрос на йогу на свежем воздухе вырос вдвое за год

Самый популярный вид практик — йога для начинающих

Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что в период с мая 2023 по май 2024 года спрос на занятия йогой на свежем воздухе среди челябинцев вырос на 130%. Количество предложений от специалистов увеличилось на 5%. Большинство горожан, посещающих занятия, — молодежь в возрасте до 35 лет. И ценят они прежде всего красивый вид и тишину.

«Среди тех, кто практикует йогу ежедневно, наиболее активна молодежь в возрасте 25—34 лет — таких 36%. В возрастной группе 18—24 лет так ответили 24% респондентов. Среди всех возрастных групп на респондентов в возрасте 35—44 лет приходится 18% ежедневных занятий йогой на улице. Среди респондентов, занимающихся йогой на свежем воздухе несколько раз в неделю, активнее остальных себя также проявляют россияне в возрасте 25—34 лет», — рассказали аналитики.

Среди тех, кто посещает занятия, наиболее популярна йога для начинающих — этот вид практик предпочитают 44% респондентов. 39% практикуют медитацию и пранаяму. Занятия по аштанга- и хатха-йоге посещают 17 и 12% горожан соответственно. Наименее популярны йога-нидра и виньяса-йога — 8 и 3% соответственно.

Для более чем половины занимающихся йогой важен красивый вид — таких 52% респондентов. Тишины и спокойствия во время занятий хотят 50% опрошенных. Важным назвали близость к дому 48%, наличие на занятиях других людей — 24%.

Кстати, несмотря на то что спрос за год на занятия йогой значительно вырос, цена остается доступной — в среднем 400 рублей за сеанс.