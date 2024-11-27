В Челябинске спрос на ведущих к новогодним праздникам вырос на 42%

Также горожане активно арендуют места для корпоративов

Жители Челябинска начали активно готовиться к празднованию Нового года уже в октябре: искать площадки и ведущих для корпоративов. По данным аналитиков «Авито Услуг», спрос на ведущих вырос на 42% по сравнению с октябрем-2023.

«Ведущие чувствуют спрос и заметно чаще стали предлагать свои услуги. Предложение от них выросло на 22%. В Челябинске стоимость таких услуг начинается в среднем от 5 тысяч рублей в час», — уточнили аналитики.

Арендовать площадки для проведения новогодних корпоративов также начали еще в октябре. Спрос по сравнению с прошлым годом возрос на 37%. Средняя стоимость часа — 1300 рублей. При этом аналитики подчеркивают, что фактическая цена сильно разнится в зависимости от местоположения площадок, количества посадочных мест и украшений.

Напомним, в октябре существенно вырос спрос и на услуги Деда Мороза — на 37%. На более чем 900% увеличился спрос на прокат карнавальных костюмов.

А еще мы выяснили, что челябинцы готовы потратить на новогодние подарки более 17 тысяч рублей.