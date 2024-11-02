В Челябинске спрос на услуги Деда Мороза вырос более чем на треть

Жители города заранее бронируют новогодние шоу

В Челябинске спрос на услуги Деда Мороза в октябре вырос более чем на треть (+37%) в связи с ранним бронированием популярных дат для новогодних шоу, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Предложение от артистов увеличилось на 61%. Высокий сезон для них наступает с 20-х чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек по традиции заранее.

Спрос и на прокат карнавальных костюмов в октябре увеличился на 928% год к году. Помимо костюмов новогодних героев популярны атрибуты одежды тренера по аэробике, бандита из 90-х, рождественского леденца-трости, а также символа года — Змея Горыныча.

«Цены на новогодние шоу начинаются от 30 тысяч рублей за получасовое представление. Количество таких объявлений на платформе за год увеличилось более чем на половину (+55%)», — говорится в исследовании.

Челябинцы стали чаще интересоваться новогодними украшениями. За год спрос на бронирование фотозон вырос на 52%, на услуги по оформлению столов и стульев на 250% и 333% соответственно.