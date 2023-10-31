В Челябинске спрос на покупку машиномест вырос на 99% в октябре-2023

И это несмотря на увеличение их стоимости на 50%

В октябре 2023 года в Челябинске существенно вырос спрос на покупку машиномест по сравнению с октябрем-2022. И это не смотря на то, что цена на них выросла почти на 50%. При этом все меньше горожан рассматривают вариант аренды машиноместа, да и подобных предложений стало меньше. Подробнее рассказали в пресс-службе сервиса «Авито. Недвижимость».

Во втором осеннем месяце этого года спрос на покупку и аренду машиномест увеличился по всей России на 39% и 42% соответственно. В Челябинске спрос на покупку вырос на 99%, несмотря на то, что стоимость машиноместа возросла до миллиона рублей, а предложение сократилось на 9%. Спрос на аренду в столице Южного Урала снизился на 14%, предложений тоже стало значительно меньше — на 38%. Средняя стоимость аренды машиноместа составила шесть тысяч рублей.

Спрос на покупку гаражей в Челябинске вырос на 22% при увеличении стоимости с 220 до 320 тысяч рублей. Популярнее стала и аренда — ею заинтересовались на 16% челябинцев больше, чем в октябре 2022 года. На сегодняшний день стоимость аренды составляет четыре тысячи рублей, что на 14% больше, чем год назад. К слову, это в два раза дешевле, чем в Москве, но почти на тысячу дороже, чем в Ижевске.

«В среднем по России покупка гаража обходятся более чем в два раза дешевле, чем машиноместа. И только в пяти регионах последние стоят дешевле — это Сочи, Краснодар, Томск, Тюмень и Екатеринбург. Более низкая цена связана с тем, что довольно много гаражей не имеют электричества и отопления. Это резко контрастирует с сухими отапливаемыми паркингами в новых ЖК в пользу последних. Что касается аренды, то здесь ситуация с ценами иная: в большинстве городов снять машиноместо выгоднее, чем гараж. Связано это с тем, что последние используют не только для парковки автомобиля, но и для хранения других вещей или организации небольших мастерских»,— прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.