В Челябинске спрос на оформление свадеб увеличился на 21%

Горожане стали чаще обращаться к фотографам, декораторам и организаторам

В Челябинске в 2025 году замечен свадебный бум. Аналитики «Авито» отмечают, что спрос на свадебные услуги заметно вырос по сравнению с прошлым годом, а продажи товаров показали 12‑процентный рост за последние пять месяцев. Среди самых популярных позиций — свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца.

Так, за год спрос на оформление свадеб увеличился на 21%, а на услуги свадебного координатора — на 41%. Популярность приобретает и оформление объемными буквами и цифрами — такие заказы выросли вдвое. Свадебная фото- и видеосъемка также пользуется высоким спросом: за год количество запросов на фотосессии выросло на 54%. Заказы на съемку выездной регистрации брака увеличились вдвое, а на съемку венчания — втрое. Спрос на услуги ведущих также демонстрирует устойчивый рост — 60% за год.

Спрос на свадебный макияж и прически вырос вдвое, как и заказы на создание полного свадебного образа. Продажи свадебных товаров также растут. Зимой и весной этого года их покупали на 12% чаще, чем осенью и зимой прошлого года. Наиболее заметный рост показали свадебные приглашения — их продажи увеличились в 2,5 раза при средней цене набора в 1200 рублей.

Свадебные платья лидируют по объему продаж, их средняя стоимость — 9 тысяч рублей (помимо новых платьев, популярны и платья «с рук»). На втором месте по объему продаж — букеты невесты, за ними следуют обручальные кольца (средняя цена пары — 21 тысяча рублей). Продажи свадебной фаты и помолвочных колец также демонстрируют значительный рост. Средняя цена помолвочного кольца составляет 41 тысячу рублей.

Напомним, 25 июля в Челябинске ожидается свадебный переполох: более 500 пар подали заявления на регистрацию брака в этот день.