Челябинцы стали чаще интересоваться изучением иностранных языков. Также растет востребованность прикладных навыков, сообщили ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито Услуги».
Спрос на обучение турецкому языку для работы вырос в 2,5 раза. Интерес к деловому испанскому увеличился на 52%. На 21% вырос спрос на изучение английского языка для путешествий.
Помимо этого, челябинцы активно интересуются программами, которые помогают приобрести или усовершенствовать практические умения. Обучение ремонту стиральных машин стало востребованнее на 50%. Популярность услуги по отработке маршрутов вождения «работа — дом» выросла на 24%. На 4% увеличился спрос на обучение навыкам парковки. Горожане стремятся быть самостоятельными и экономить на услугах специалистов.
Кроме того, на 19% вырос спрос на подготовку к школе, лицею и гимназии. Родители заранее заботятся об образовательном старте своих детей.
Рынок образовательных услуг чутко реагирует на запросы общества. Сегодня челябинцы инвестируют в знания, которые дают быстрый и ощутимый результат: помогают найти работу, сэкономить время и деньги или грамотно подготовить ребенка к школе.