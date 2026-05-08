В Челябинске спрос на обучение турецкому языку для работы вырос в 2,5 раза

Жители города выбирают практические навыки

Челябинцы стали чаще интересоваться изучением иностранных языков. Также растет востребованность прикладных навыков, сообщили ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито Услуги».

Спрос на обучение турецкому языку для работы вырос в 2,5 раза. Интерес к деловому испанскому увеличился на 52%. На 21% вырос спрос на изучение английского языка для путешествий.

Помимо этого, челябинцы активно интересуются программами, которые помогают приобрести или усовершенствовать практические умения. Обучение ремонту стиральных машин стало востребованнее на 50%. Популярность услуги по отработке маршрутов вождения «работа — дом» выросла на 24%. На 4% увеличился спрос на обучение навыкам парковки. Горожане стремятся быть самостоятельными и экономить на услугах специалистов.

Кроме того, на 19% вырос спрос на подготовку к школе, лицею и гимназии. Родители заранее заботятся об образовательном старте своих детей.

Рынок образовательных услуг чутко реагирует на запросы общества. Сегодня челябинцы инвестируют в знания, которые дают быстрый и ощутимый результат: помогают найти работу, сэкономить время и деньги или грамотно подготовить ребенка к школе.