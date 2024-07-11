В Челябинске специально демонтировали конструкции строящегося манежа

Работы провели из-за штормового предупреждения

В ночь на четверг, 11 июля, подрядчик принял решение о частичном демонтаже перекрытий на стройке футбольного манежа, сообщили в компании «АстраСтройИнвест».

«В связи с тем, что по Челябинску было объявлено штормовое предупреждение с сильным ветром на 11 июля, и с учетом неустойчивого положения одной из частей фермы было принято решение о принудительном демонтаже данной части конструкции, что и было произведено ночью. Компания приносит извинения жителям близлежащих домов за несколько секунд громкого шума», — прокомментировали в пресс-службе подрядной организации.