В Челябинске специалисты и общественники проверят качество недавно отремонтированных дорог

На этой неделе обследуют объекты, сделанные в рамках нацпроекта

В Челябинске представители мэрии и ведомств начали обследовать качества недавно отремонтированных дорог, находящихся на гарантии. Об этом во вторник 12 апреля, сообщила глава города Наталья Котова.

В проверках примут участие представители комитета дорожного хозяйства, регионального Миндортранса, ФКУ Упрдор «Южный Урал», ОНФ, прокуратуры, Росавтодора и ГИБДД.

«На этой неделе проверяем объекты, которые были сделаны в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. По окончании работы комиссии обязательно обнародуем результаты», — рассказала Наталья Котова.

В Нагайбакском районе на юге Челябинской области жителям надоело ездить по ямам и ухабам автодороги Париж — Фершампенуаз. За последние годы трасса была практически полностью обновлена, за исключением двух участков. Автомобилистам эти два участка изрядно надоели, и они добились проведения проверки на безопасность региональным Миндортрансом.



В Челябинске установились плюсовые температуры и оттаяли почти все дороги. На прошлой неделе стартовал ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. В понедельник, 11 апреля, работы проводят на Свердловском проспекте.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание глав муниципалитетов и областного Миндортранса о необходимости начать дорожные работы.

