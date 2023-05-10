В Челябинске спецгруппы перехватили в воздухе два квадрокоптера в День Победы

Южноуральцам советуют соблюдать запрет на запуск летательных аппаратов

В праздничный день, 9 мая, специализированные группы по противодействию незаконному запуску квадрокоптеров перехватили в Челябинске два летательных аппарата. Как сообщили в ГУ МВД региона, один квадрокоптер заметили на площади Революции, когда там проходило торжественное построение, а второй — во время проведения салюта. Правоохранители напомнили южноуральцам о запрете на запуск в воздух подобных устройств, а также предупредили нарушителей, что они могут лишиться своих «игрушек».

Охрану общественного порядка в День Победы осуществляли не только на земле, но и в воздухе. Руководство областного полицейского главка совместно с региональным правительством решило создать в крупных городах Челябинской области специализированные группы. Они занимаются тем, что перехватывают те квадрокоптеры, которые были запущены несанкционированно. В регионе действует запрет на использование таких устройств.

«Во время торжественного мероприятия на площади Революции был замечен приближающийся к месту большого скопления людей квадрокоптер на большой высоте. С помощью спецоборудования беспилотник был отведен на безопасное расстояние, не допущено его вторжение в охраняемый периметр воздушного пространства», — пояснили в региональном управлении МВД.

Еще один квадрокоптер стражи порядка перехватили во время праздничного салюта. Аппарат посадили на землю и изъяли. Хозяев летательных устройств тоже нашли, с ними проводятся дальнейшие разбирательства. На квадрокоптере не было каких-либо опасных предметов, только камера для съемки фото и видео. Также полицейские предупредили о том, какие меры могут быть приняты в отношении нарушителей.

«Сотрудники полиции просят граждан соблюдать введенные запреты на запуск беспилотных летательных аппаратов. Эта необходимая мера направлена на снижение чувства тревожности у жителей и гостей города и обеспечения их безопасности. Соблюдая ограничения, вы не становитесь нарушителем и также не лишитесь своего квадрокоптера», — резюмировали в ГУ МВД области.

Полный запрет на использование квадрокоптеров был введен в нашем регионе недавно, но касается он не всех. Ранее Первое областное информагентство рассказывало, кто все-таки может использовать такие устройства. Правда, чтобы получить разрешение на полеты, нужно обратиться к местным властям.