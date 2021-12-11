В Челябинске спасли кошку, оставленную в квартире без еды на неделю

Для того, чтобы покормить животное, соседям пришлось выбить дверной глазок

В Челябинске неравнодушные жители спасли кошку, которую хозяйка оставила запертой в квартире на восемь дней. Сотрудники приюта для животных «Наш дом» забрали питомца и ищут ему новую семью. Об этом говорится в группе приюта в социальной сети «Вконтакте».

О том, что кошка уже несколько дней находится в квартире одна и громко плачет, в социальных сетях рассказали жители дома по улице Свободы, 155а. По словам челябинцев, хозяин квартиры умер, а его сожительница стала часто и надолго пропадать, оставляя квартиру закрытой, а кошку голодной.

Для того, чтобы хоть как-то помочь животному, соседи выбили дверной глазок и через него давали кошке поесть. Кроме того, челябинцы обратились в полицию, чтобы женщину отыскали и привели домой, а у сотрудников приюта появилась возможность забрать животное.

«Нашли эту женщину, заставили приехать в квартиру. Она вопила и ругалась матом, утверждая, что кошке хорошо и так. Так как она в диком стрессе, кошку пришлось вынимать силой. Но девочка спасена, осмотрена в клинике и теперь у нас в нашем стационаре. Успокоим, обработаем и будем искать ей достойную семью»,— рассказали в приюте.

Также хозяева приюта призвали южноуральцев не оставаться равнодушными и помнить, они могут быть единственными, кто сможет предотвратить трагедию.