В Челябинске спасатели достали из коллектора с мощным течением собаку

Животное просидело там два дня

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Жительница челябинского поселка Каштак позвонила в ЕДДС-112 и попросила эвакуировать из коллектора собаку. По ее словам, животное сидит там уже два дня и никак не может выбраться. Спасатели откликнулись на просьбу и спасли животное, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

«Сотрудники городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели рискованную операцию: спасатель при помощи веревки спустился в люк, несмотря на сильный напор воды. Животное удалось освободить», — рассказали в ведомстве.

С собакой все в порядке.