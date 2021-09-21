В Челябинске создают отряд конных поисковиков-спасателей «ЛизаАлерт»

Все конноспортивные клубы города готовы предоставить лошадей для поиска людей

В Челябинске откроется конное подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Первые тренировки будущих поисковиков -спасателей уже начались. Челябинские конноспортивные клубы объединились вокруг идеи некоммерческой организации «Добрая лошадка» и готовы предоставлять лошадей для поиска людей. По мнению организаторов проекта, искать человека верхом на лошади гораздо эффективнее и удобнее.

В течение трех месяцев 14 добровольцев подготовят для работы поисковиком: обучат верховой езде и основам навигации и работе с поисковым оборудованием. Координаторы поискового отряда «ЛизаАлерт» также научат будущих спасателей работе на пересеченной местности и в лесу. Уже в ноябре планируется первый тренировочный поиск.

«Искать пропавшего человека верхом на лошади гораздо удобнее и эффективнее, чем, например, на квадроциклах. Если человек едет верхом, у него лучше обзор, он может что-то заметить в высокой траве, в камнях. Нет звука мотора, который может заглушать призывы на помощь. Лошадь легко преодолевает препятствия, которые не всегда по силам технике: упавшее дерево или осыпавшийся скальник. Кроме того, лошадь может почувствовать присутствие пропавшего человека, даже если спасатель его не видит. Поэтому конные подразделения обязательно должны быть у поисковиков-спасателей. На грант „ОМК-Партнерство“ мы закупили оборудование, необходимое при поиске: навигаторы, рации, компасы и удобные седла, на которых можно разместить все оборудование, и проводим обучение добровольцев», — рассказала один из руководителей проекта и тренер по верховой езде Ирина Морданева.

Стоит отметить, что поисковый добровольческий отряд «ЛизаАлерт» действует в челябинске четыре года. В летний сезон на Южном Урале поступает больше 50 заявок о пропаже людей. На одного пропавшего человека приходится в среднем 34 поисковика-добровольца.