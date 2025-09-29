В Челябинске создают интерактивную арт‑карту региона с помощью горожан

На нее уже нанесено около 1200 объектов

В Челябинске запустили масштабный проект интерактивной арт-карты региона. Цифровой путеводитель призван собрать воедино все объекты искусства, формирующие культурный облик Южного Урала, рассказали в пресс-службе городского управления архитектуры.

На ней будут представлены как известные памятники и мозаики, так и современные инсталляции, граффити и другие арт-объекты. На данный момент на карту уже нанесено около 1200 объектов, расположенных в Челябинске. Многие из них сопровождаются фотографиями и 3D-моделями.

Горожане могут поучаствовать в создании проекта, сообщив об интересных арт-объектах, которые еще не отмечены на карте.