В Челябинске создали «умный» комплекс для тушения пожаров на опасных производствах

Разработка не имеет прямых аналогов в России

Ученые Южно-Уральского государственного университета получили патент на гибридную систему мониторинга и управления аэрозольным пожаротушением. Разработка, которая включает тепловизор и газоанализатор, позволяет предупреждать пожар на ранней стадии, что критически важно для объектов с повышенной опасностью, таких как сервисы по ремонту электромобилей и цеха автопрома, сообщает пресс-служба вуза.

Существующие системы часто срабатывают на открытое пламя, когда возгорание уже развилось. Новая разработка нацелена на упреждающее действие.

Технический комплекс устанавливается в помещении и постоянно отслеживает обстановку. При появлении утечки горючих газов или опасного роста температуры тепловизор с высокой точностью локализует проблемную зону — вплоть до отдельной ячейки аккумулятора.

Система не просто подает сигнал тревоги, но и передает персоналу численные показатели, позволяя оценить контекст угрозы. Если ситуация становится критической, алгоритм автоматически активирует аэрозольную установку пожаротушения, безопасную для электроники.

Прямых аналогов такой комплексной системы управления в России нет. Ученые ЮУрГУ уже планируют ее усовершенствовать: внедрить алгоритмы машинного зрения и обучить нейронную сеть на данных реальных возгораний для более точного прогнозирования ЧП. Это позволит адаптировать комплекс для опасных производств, где есть риск утечки воспламеняющихся веществ.