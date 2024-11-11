В Челябинске создали первый отечественный прототип коммунальной машины с ИИ

Он позволит усовершенствовать уборку улиц города

Прототип первого российского унифицированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием коммунальных машин разного класса разработали сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Проект реализуется совместно с промышленным партнером — Курганским заводом дорожных машин в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУрГУ.

Разработка южноуральских ученых позволит усовершенствовать различные технологические процессы, которые осуществляют коммунальные машины в Челябинске: подметание, полив, очистку, уборку снега.

«Уборка осуществляется, как правило, в ручном режиме, когда водитель, он же оператор, включает и выключает оборудование в зависимости от необходимости», — рассказывает доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Андрей Мартьянов.

Качество уборки зависит от опыта оператора, потому что в данный момент специалисты оценивают ситуацию на глаз.

Ученые ЮУрГУ решили исключить влияние человеческого фактора и разработали автоматизированную систему, которая, исходя из дорожной обстановки, сама будет выбирать тот или иной режим уборки, не позволяя оператору вмешиваться в процесс.

«Мы провели анализ действующих программных обеспечений и разработали уникальное техническое решение. Наша система — это не только исполнительный механизм, который приводит в движение различные „обвесы“: щетки, пылесос, разбрызгиватель. Она получает информацию о внешней среде: степени загруженности дороги, состоянии дорожного покрытия, погодных условиях. Здесь задействованы и видеокамеры, и современные технологии по распознаванию образов на основе машинного зрения», — рассказывает директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Машинное зрение позволит оценить, насколько требуется та или иная операция. На данный момент в России подобных технических решений нет.

Первый прототип бортовой системы управления коммунальной машиной будет готов в начале 2025 года. Тогда же начнутся первые промышленные испытания на Курганском заводе дорожных машин.