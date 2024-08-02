В Челябинске создали комикс про мусорный полигон с супергероем енотом

Книжка знакомит с азами экологичного обращения с мусором

В Челябинске издали комикс, который рассказывает о правилах цивилизованной утилизации мусора и осознанном потреблении, сообщает пресс-служба организации «Полигон ТБО».

Главным героем комикса стал символ «Полигона ТБО» енот Полигошка.

«По сюжету енот сначала становится жертвой безответственного отношения людей к окружающей среде: он случайно попадает в город, где оказывается в мусорном плену, оказавшись внутри пакета. От гибели зверька спасают неравнодушные дети — Катя, Макс и Вася», — рассказывают в пресс-службе.

Ребята спасают зверька и вместе с ним наводят порядок на улицах. Чтобы осилить эту непростую работу, енот превращается в супергероя. И с его помощью друзья быстро собирают разбросанные банки, бутылки, фантики и коробки. А потом все это отправляют на мусорный полигон, где отходы превращаются в полезное сырье, из которого производят новые вещи и материалы.

«Комикс предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Формат комикса выбран неслучайно: маленькие дети обожают картинки, так они быстрее усваивают материал. А бережное отношение к планете необходимо прививать с детства», — говорит автор идеи и PR‑менеджер проекта Татьяна Кашицина.

Комикс будут бесплатно раздавать участникам просветительских акций, конкурсов и прочих мероприятий, инициированных «Полигоном ТБО».