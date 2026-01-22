В Челябинске создали экологичный кирпич из отходов водоочистки

Новую технологию запатентовали ученые ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета совершили прорыв в производстве строительных материалов. Они разработали уникальный состав для изготовления керамического кирпича, добавляя в сырьевую смесь (шихту) осадок со станций городской водоподготовки. Полученный материал обладает повышенной теплоизоляцией, прочностью и позволяет сократить время производства. Технология уже запатентована, сообщают в вузе.

Идея использовать вторичное сырье возникла из-за схожести его состава с керамикой. Это решает две задачи: утилизирует отходы, которые обычно отправляют на полигоны, и создает более эффективный строительный материал.

«Чистая глина содержит очень тонкие частицы, и если мы разбавим ее водой, а затем придадим этой массе форму, то после сушки вся влага испарится, из-за чего изделие резко уменьшится в объемах и потрескается. Получаем производственный брак. Для того чтобы предотвратить растрескивание керамического кирпича в сушилке, в его смесь добавляют различные „отощающие“ компоненты», — рассказывает заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮУрГУ Александр Орлов.

В качестве такого компонента исследователи предложили использовать обезвоженный осадок городских водоочистных сооружений.

«Выгорая при обжиге, органическая составляющая такого шлама придает конечному продукту легкость и пористость, что повышает теплоизолирующие свойства кирпича, вместе с тем сохраняется прочность строительного материала», — говорит доцент кафедры градостроительства, инженерных сетей и систем ЮУрГУ Марина Белканова.

Также почти на сутки сокращается время сушки кирпича, что позволяет ускорить цикл производства без риска брака.

Разработка готова к внедрению на предприятиях строительной керамики. Новый кирпич может применяться для самых обычных строительных целей.