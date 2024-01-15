В Челябинске создали чат‑бот, который подбирает лекарства по генам

Программа предназначена для профессиональных фармакологов

Клинические фармакологи ЮУГМУ запустили чат‑бот, который дает советы по подбору лекарств в зависимости от генетического анализа пациента. Это первый подобный опыт в России, сообщает в понедельник, 15 января, пресс-служба клиники.

«Генетические тесты позволяют предсказать ответ организма на то или иное лекарство. Зная генетические особенности конкретного пациента, можно спрогнозировать действие препарата до его назначения», — говорит заведующая отделением клинической фармакологии клиники ЮУГМУ, профессор, главный внештатный клинический фармаколог Челябинской области Галина Кетова.

Чат-бот @pharmacogenetics_bot предназначен для специалистов, прошедших подготовку по фармакогенетике. Он работает на платформе мессенджера Telegram. За пару касаний чат-бот расшифровывает результаты генетического теста и дает рекомендации с наиболее оптимальными алгоритмами дозирования препаратов.

Уже сегодня в клинике ЮУГМУ можно пройти фармакогенетическое тестирование на антикоагулянты и антиагреганты (варфарин, клопидогрел) и получить рекомендации специалиста по приему этих препаратов.