В Челябинске создали чат‑бот для борьбы с заразными заболеваниями кожи

Робот рассказывает о способах дезинфекции и принимает сигналы тревоги

Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер и Челябинское общество дерматовенерологов и косметологов запустили чат-бот для борьбы с заразными кожными заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В чат-боте „ЗаразеНет!“ можно сообщить о случаях заразных кожных заболеваний в детских и рабочих коллективах, это поможет предотвратить их распространение», — рассказал главный врач ЧОККВД Олег Зиганшин.

Также чат-бот предоставляет полезные памятки и рекомендации по профилактике микроспории, чесотки и других кожных заболеваний. И сообщает правила дезинфекции в очагах заболеваний.





Чат-бот «ЗаразеНет!» доступен по этой ссылке.