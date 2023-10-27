В Челябинске создадут «зеленый коридор» для родителей детей-инвалидов

Они смогут без лишних препон получать медицинскую помощь

На Южном Урале хотят создать «зеленый коридор», который позволит родителям детей-инвалидов без препон проходить диспансеризацию и получать медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 27 октября, заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Родители детей-инвалидов сталкиваются с колоссальным количеством проблем — от бытовых трудностей до реабилитации. Во время сегодняшнего приема мамы подняли такую тему, как оказание медпомощи родителям детей-инвалидов. Конечно, у них нет возможности подолгу ждать приема врачей; в медучреждениях им требуется сопровождение, чтобы ребенок-инвалид оставался под надежным присмотром», — написала в личном телеграм-канале Ирина Гехт.

Политик пообещала подумать вместе с коллегами над созданием «зеленого коридора», который облегчит положение матерей.