В Челябинске создадут условия для занятий футболом слепых — голболом

Такую просьбу от местных спортсменов получил Владимир Путин

После эфира Владимир Путин встретился с волонтерами движения «Народный фронт „За Россию“», сотрудниками «Ростелекома» и «Сбербанка», которые работали в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Волонтер из Челябинска попросил президента создать условиях для занятий футболом слепых — голболом. На запрос отреагировали в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

«В министерство не поступали запросы об организации тренировочного процесса и соревнований по голболу. На данном этапе эта дисциплина спорта слепых в регионе развита недостаточно. С технической точки зрения организовать тренировочный процесс и соревнования — задача реализуемая. Для этого достаточно стандартной спортивной площадки для игровых видов спорта размером 18×9 м с соответствующей разметкой», — говорят в министерстве.

В министерстве пообещали, что встретятся с автором просьбы. На встречу также пригласят представителей Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Для занятий приобретут необходимое оборудование и инвентарь. А тренировочный процесс будет организован на уже существующих спортплощадках. Место тренировок выберут по удобству их расположения для самих игроков.