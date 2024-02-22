В Челябинске создадут резерв техники для откачки воды из подвалов

В городе начали готовиться к весеннему паводку

В южноуральской столице подготовят дополнительную технику для борьбы с подтоплениями подвалов жилых домов, прочистят ливневки и канализационные сети. Такие поручения дала глава Челябинска Наталья Котова в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященного подготовке к весне.

«Я прошу проверить все территории, где весной традиционно происходит подтопление, и принять исчерпывающие меры по своевременному отводу воды. Это касается и жилого сектора, и улично-дорожной сети. Нужно максимально вывезти с таких территорий снег, проверить ливневую канализацию», — сказала Наталья Котова.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено организовать взаимодействие с управляющими организациями по созданию резервов техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, МУП «ПОВВ» — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей. Также градоначальница поручила провести подворовые обходы жилых домов, чтобы проинформировать людей о порядке действий в период весеннего половодья.

Также на заседании обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону: предстоит разработать и провести весь комплекс необходимых противопожарных мероприятий, обновить противопожарные минерализованные полосы на озелененных территориях и напомнить населению о недопустимости палов.