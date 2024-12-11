В Челябинске создадут областной молодежный центр

Также в планах — новые молодежные пространства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии анонсировал создание областного молодежного центра. По его словам, это решение уже прорабатывается. Кроме того, в городах и районах создадут 35 молодежных пространств, где инициативная молодежь будет встречаться и генерировать идеи для развития области.

«Уверен, что центр будет интересным пространством, объединяющим молодежь со всего региона. Плюс мы создаем молодежные пространства в каждом муниципалитете, около 20 создано, еще 15 — в планах. Фактически в каждом муниципальном образовании у нас должны быть специальные молодежные пространства, где молодежь может встречаться, объединяться и инициировать различного рода проекты», — сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что будет поддерживать инициативы молодежи, направленные на развитие региона.

Также Алексей Текслер напомнил, что в Челябинской области реализуется большое количество проектов по линии молодежной политики, а также налажена система грантов губернатора, благодаря которым инициативная молодежь имеет возможность реализовывать свои идеи.

Кроме того, по словам главы региона, один из самых главных молодежных проектов — это строительство нового кампуса в Челябинске. С его появлением ребята смогут получать знания в новейших и современных образовательных пространствах.