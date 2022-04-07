В Челябинске создадут межрегиональный нейрохирургический центр

Он будет принимать детей из соседних регионов России

Хирурги Челябинской областной детской больницы будут оперировать детей со всей России. Учреждение станет межрегиональным нейрохирургическим центром. Об этом заявил главный нейрохирург страны, профессор Сергей Горелышев во время визита в ЧОДКБ. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в пресс-службе больницы.



Ведущий специалист страны прибыл в столицу Южного Урала, чтобы оценить качество нейрохирургической помощи детям, в том числе недоношенным с внутрижелудочковыми кровоизлияниями.

«На сегодняшний день такую помощь получают лишь 30% пациентов с эпилепсией и 10% больных с ДЦП. Не хватает отделений и специалистов. Считаю, что в такой ситуации регионы с развитыми нейрохирургическими службами должны помогать своим соседям и создавать межрегиональные центры. Один из таких центров точно будет сформирован в Челябинске на базе ЧОДКБ. Здесь есть все необходимое для этого», — отметил Сергей Горелышев.

Планы создать в челябинской областной больнице межрегиональный нейрохиругический центр впервые озвучили два года назад. В учреждении за это время приобрели оборудование и освоили новые виды оперативных вмешательств. В том числе начали лечить ДЦП с помощью нейроопераций.

«Уже существуют договоренности о маршрутизации пациентов с тремя регионами России. Их список в дальнейшем будет увеличиваться», — отметила главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Итогом визита Сергея Горелышева в Челябинск также стала договоренность о совместных научных работах и стажировках специалистов ЧОДКБ на базе НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.