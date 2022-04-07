Хирурги Челябинской областной детской больницы будут оперировать детей со всей России. Учреждение станет межрегиональным нейрохирургическим центром. Об этом заявил главный нейрохирург страны, профессор Сергей Горелышев во время визита в ЧОДКБ. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в пресс-службе больницы.
Ведущий специалист страны прибыл в столицу Южного Урала, чтобы оценить качество нейрохирургической помощи детям, в том числе недоношенным с внутрижелудочковыми кровоизлияниями.
«На сегодняшний день такую помощь получают лишь 30% пациентов с эпилепсией и 10% больных с ДЦП. Не хватает отделений и специалистов. Считаю, что в такой ситуации регионы с развитыми нейрохирургическими службами должны помогать своим соседям и создавать межрегиональные центры. Один из таких центров точно будет сформирован в Челябинске на базе ЧОДКБ. Здесь есть все необходимое для этого», — отметил Сергей Горелышев.
Планы создать в челябинской областной больнице межрегиональный нейрохиругический центр впервые озвучили два года назад. В учреждении за это время приобрели оборудование и освоили новые виды оперативных вмешательств. В том числе начали лечить ДЦП с помощью нейроопераций.
«Уже существуют договоренности о маршрутизации пациентов с тремя регионами России. Их список в дальнейшем будет увеличиваться», — отметила главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.
Итогом визита Сергея Горелышева в Челябинск также стала договоренность о совместных научных работах и стажировках специалистов ЧОДКБ на базе НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.