В Челябинске создадут чат‑бот для отлова бездомных собак

Новая организация показывает положительные результаты работы

В Челябинске служба по отлову бездомных животных стала быстрее реагировать на сигналы. Скорость реакции от обращения до результата уменьшилась, отметили на аппаратном совещании в мэрии.

Новая муниципальная служба уже показывает положительные результаты. На прошлой неделе из Металлургического района поступила заявка. На место оперативно выехали специалисты, отловили и поместили животных в питомник.

Для повышения скорости реакции и результативности глава города Алексей Лошкин дал поручение создать чат-бот, в котором жители смогут оставлять жалобы и обращения о местонахождении бездомных животных.

«Такая практика повышает доступность услуги», — отметил он.

Сейчас заявки на отлов животных без владельцев принимает управление экологии природопользования по телефону 8(351)729‑33‑66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно), напомнили в мэрии.