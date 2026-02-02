В Челябинске служба по отлову бездомных животных стала быстрее реагировать на сигналы. Скорость реакции от обращения до результата уменьшилась, отметили на аппаратном совещании в мэрии.
Новая муниципальная служба уже показывает положительные результаты. На прошлой неделе из Металлургического района поступила заявка. На место оперативно выехали специалисты, отловили и поместили животных в питомник.
Для повышения скорости реакции и результативности глава города Алексей Лошкин дал поручение создать чат-бот, в котором жители смогут оставлять жалобы и обращения о местонахождении бездомных животных.
«Такая практика повышает доступность услуги», — отметил он.
Сейчас заявки на отлов животных без владельцев принимает управление экологии природопользования по телефону 8(351)729‑33‑66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно), напомнили в мэрии.