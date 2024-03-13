В Челябинске сотрудники ППС помогли женщине, сломавшей ногу на остановке

Пострадавшую доставили в травмпункт

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Иван Щербаков и Антон Сидоренко заметили на остановке в Челябинске женщину, которая поскользнулась и упала. Инспекторы незамедлительно предложили пострадавшей помощь и отвезли в травмпункт, рассказали в ГУ МВД по региону.

«Полицейские проводили женщину до кабинета, где врач диагностировал перелом ноги», — уточнили в региональном полицейском главке.

Женщина написала письмо в полицию.

«Выражаю искреннюю благодарность полицейским за неравнодушие, внимательность и оказанную помощь», — отметила в своем письме челябинка.

Руководство челябинской полиции высоко ценит мнение граждан о работе сотрудников органов внутренних дел и благодарит за положительную оценку их деятельности.