В Челябинске сотрудники Минфина вышли на субботник

По традиции они навели порядок на Аллее финансистов на Алом поле

Сотрудники министерства финансов Челябинской области вышли на субботник и привели в порядок Аллею финансистов на Алом поле — ту самую, на которой в 2018 году высаживали деревья. Участие в уборке приняли более 130 человек — почти все сотрудники ведомства, сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

«Мы убрали мусор и прошлогоднюю листву. Провели время вместе, ведь в условиях пандемии личное общение особенно ценно, тем более с пользой для общего дела. Из-за ковидных ограничений мы, к сожалению, давно не собирались вместе. Поэтому с радостью используем такую возможность»,— прокомментировал первый замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов.

Консультант отдела госдолга министерства Марина Крапивина добавила, что сотрудники Минфина всегда убирают все до последней бумажки, а субботники ежегодно проходят с шутками и смехом.

Участие в субботнике уже принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После объезда дорог он вместе с главой Челябинска Натальей Котовой убрал территорию у мемориального комплекса «Скорбящие матери».

Субботники в этом году в Челябинской области пройдут с 18 апреля по 6 мая. В один из первых дней фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел процесс уборки на улице Блюхера.