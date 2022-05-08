В Челябинске сотрудники Минфина встретились с ветеранами в преддверии Дня Победы

Традиционное мероприятие состоялось после двухлетнего перерыва

В преддверии Дня Победы сотрудники министерства финансов Челябинской области встретились с ветеранами ведомства. Они поздравили их с наступающим праздником, почтили память тех, кого уже нет в живых, а также вспомнили трудовые будни, сообщили 8 мая в пресс-службе регионального Минфина.

Традиционная встреча состоялась спустя два года: в 2020 и 2021 году их отменяли из-за пандемии коронавируса. В этом году на праздник смогли прийти 19 из 60 пенсионеров. Каждого из них поздравил глава Минфина Челябинской области Андрей Пшеницын.

«Мы вновь встречаемся с вами в канун 9 мая, когда вся страна готовится к одному из главных своих праздников. Это великий день для всех поколений. Он неизменно объединяет россиян и символизирует победы, которые были, есть и будут у нашей страны. Для нас великим этот праздник был всегда. Таким он, думаю, и останется», — отметил Андрей Пшеницын.

Одна из участниц мероприятия — бывший начальник одного из отделов Минфина Галина Лешкова призналась, что этих встреч ей очень не хватало.

«Все время вспоминаю нашу совместную работу, как это было здорово. Тогда, конечно, это чувствовалось не так сильно, как сейчас. Только на расстоянии понимаешь, как это важно — чувствовать себя востребованным. И здесь, внутри министерства, мы это ощущаем»,— сказала она.

В завершении встречи Андрей Пшеницын поблагодарил ветеранов за активную жизненную и общественную позицию, за внимание к молодому коллективу финансистов, а также пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.