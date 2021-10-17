В Челябинске сотрудники МЧС поймали сбежавшего из зоопарка соболя

Доставать зверька с дерева пришлось с помощью пожарной лестницы

В Челябинском зоопарке соболь по кличке Марик во время уборки вольера незаметно для сотрудника покинул клетку и отправился гулять по парку, пугая посетителей. Два дня Марик обитал на свободе, пока его не поймали с помощью сотрудников МЧС, рассказали накануне вечером, 16 октября, в пресс-службе зоопарка.

«Два дня соболь кошмарил обитателей парка, прежде чем понял, что лучше держаться поближе к людям. Там его и заловили при помощи пожарной машины и кучи культурных выражений. В операции по поимке шерстяного Джеймса Бонда участвовали сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС по Челябинской области. В помощь потрясающим сачкам сотрудникам зоопарка выделили настоящую автолестницу высотой в 37 метров. В общем, Марика ловили Магирусом»,— рассказали в зоопарке.

Как только соболя поймали, его сразу же передали на осмотр ветеринарам. Убедившись, что все в порядке, Марика отнесли в вольер, накормили и, конечно же, отчитали перед другими обитателями экспозиции «Мелкие хищники».