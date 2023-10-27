В Челябинске сотрудники ГУФСИН взяли шефство над приютом для бездомных животных

Люди в погонах также помогают пристраивать собак и кошек

Челябинский приют для собак и кошек «Друг» обрел шефов в лице сотрудников областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Работники ведомства передали для животных сухие корма, макароны и крупы и одеяла. Помощь планируют сделать постоянной, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В настоящее время в приюте «Друг» содержатся около ста животных. Многие из них живут здесь годами. Помимо снабжения животных питанием и теплыми подстилками, фсиновцы хотят помочь в поисках хозяев для них. На своей официальной станице во «ВКонтакте» они разместили информацию о псе по кличке Макс.

«Он очень похож на лабрадора-ретривера, одну из самых популярных пород в мире, но до сих пор так и не смог найти любящего хозяина. Вот уже три года „Друг“ остается для него временным домом, и очень хочется надеяться, что не станет постоянным», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Челябинск вошел в тройку российских городов с самыми удобными для собаководов новостройками. Исследование показало, что в столице региона более 11% новых жилых комплексов оборудованы зонами для выгула собак.