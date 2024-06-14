В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели рейд

50 автомобилей должников были арестованы приставами

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы сегодня, 14 июня, провели совместный рейд для выявления нарушителей с применением автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав».

Во время проведения рейда было остановлено 160 автомобилей. Более 20 водителей получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю по месту ведения исполнительных производств.

Некоторые должники предпочитали рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 311 тысяч рублей, из них 42 тысячи рублей — административные штрафы Госавтоинспекции.

В результате рейда 50 автомобилей подвергнуты описи и аресту. Одно транспортное средство покинуло место остановки на эвакуаторе.





В случае несвоевременной оплаты административных штрафов, водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП.