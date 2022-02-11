В Челябинске сотрудники ГИБДД провели рейды по профилактике телефонного мошенничества

Полицейские раздавали листовки пассажирам автобусов

Госавтоинспекция Челябинска проводит профилактическую разъяснительную работу с водителями и пассажирами общественного транспорта о профилактике мошенничества с использованием телефона и банковских карт. Пока сотрудники ГИБДД проверяли документы у водителей автобусов, их коллеги раздавали листовки по предупреждению преступлений в сфере электронных технологий пассажирам транспорта.

Также водителям еще раз напомнили о недопустимости высадки несовершеннолетних пассажиров из автобусов. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в УГИБДД Челябинска.

За год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом вернуть удалось только 27 миллионов. Глава ГУ МВД РФ по региону Михаил Скоков заявил, что минимизировать такие преступления поможет только профилактика.

«Госавтоинспекция раздает листовки водителям и пассажирам общественного транспорта с алгоритмом действий — как себя вести, если позвонили из банка. Мы настоятельно рекомендуем гражданам не вступать в беседу по телефону с незнакомым человеком, представляющимся сотрудником банка. Лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию», — напомнили в ГИБДД.

Также инспекторы напомнили водителям о недопустимости высаживания из транспорта детей-безбилетников.