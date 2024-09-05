В Челябинске сотрудники ДПС помогли беременной женщине добраться до дома

Будущей маме стало плохо за рулем авто

В Челябинске инспекторы ДПС Никита Кукушкин и Никита Кононченко помогли беременной женщине добраться до дома, откуда для нее вызвали скорую помощь, рассказали в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось на Свердловском тракте. К инспекторам обратился пожилой мужчина. Он объяснил, что его беременной внучке стало плохо за рулем.

«Полицейские немедленно отреагировали. Инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть, после чего инспектор Никита Кононченко сел за руль автомобиля девушки, а инспектор Никита Кукушкин включил проблесковые маячки и звуковые сигналы на служебном автомобиле, обеспечив сопровождение машины с будущей мамой до ее дома», — рассказали в региональном полицейском главке.

Дедушка поблагодарил сотрудников ДПС за отзывчивость, неравнодушие и профессионализм.