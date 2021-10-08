В Челябинске состоятся два всероссийских мероприятия по авиамоделированию

Зрителей ждут зрелищные полеты моделей в закрытых помещениях

В Челябинске с 23 по 24 октября пройдут Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию и первенство России по авиационным зальным метательным моделям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Зрителей ожидают зрелищные полеты в пяти классах моделей самолетов, предназначенных для полета в закрытых помещениях. Юные авиамоделисты со всей России поборются за звание лучших в управлении самолетами, в скорости прохождения трассы, меткости и дальности полетов.

«Зрителей ожидает яркое мероприятие, на которое можно прийти всей семьей. Родителям будет интересно открыть для себя новое направление занятий техническим творчеством, ну а детям — посмотреть на полеты и посетить увлекательные мастер-классы», — рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

В рамках фестиваля на площадке запустят самолеты, квадрокоптеры и парашюты. Также пройдут мастер-классы по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, авиамоделированию и виртуальному пилотированию, выставка авиамоделей и соревнования по робофутболу.

На мероприятия допускаются участники при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного методом ПЦР. Для лиц старше 18 лет обязательно наличие QR-кода.