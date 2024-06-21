В Челябинске состоялось первое заседание по делу убийцы‑некрофила

Он убил женщину, а затем надругался над ее телом

В Челябинском областном суде началось рассмотрение дела в отношении жителя Магнитогорска Олега Пеленева. Его обвиняют в убийстве женщины и надругательстве над ее трупом в Нязепетровске.



Пеленев отучился шесть классов, жены и детей у него нет. Работал в ритуальном салоне.

По версии стороны обвинения, в июле прошлого года, ночью, он проник в частный дом работницы другого ритуального салона. Затем он находился в бане потерпевшей до утра следующего дня. Когда утром женщина ушла на работу, он проник в жилье и, уже находясь в сенях дома, ждал жертву с гвоздодером.

По возвращении женщины с работы обвиняемый нанес ей многочисленные удары гвоздодером в область головы. В результате черепно-мозговой травмы смерть женщины наступила на месте. После он надругался над трупом женщины, украл у нее ключи от ритуального магазина, где она работала, и ограбил его. Украденная сумма составила 239 тысяч рублей.

Свою вину в преступлении он признает.

Ранее Пеленев уже привлекался к уголовной ответственности: за совершение особо тяжких преступлений, убийства, разбоя и насильственных действий сексуального характера он провел за решеткой 17 лет.