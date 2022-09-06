В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия конкурса красоты «Рожденная побеждать» 2022. В ежегодном уникальном конкурсе участвуют необычные девушки, которые передвигаются на инвалидных колясках. Среди участниц — гостьи из Луганска и Донецка, Беларуси, городов России.
Чтобы поддержать конкурсанток, на открытие приехали почетные гости. Теплые слова напутствия произнесла Ирина Текслер, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020,
«Я восхищаюсь участницами! Это такая победа над собой. Ведь это не только про красоту, это про мужество и смелость показать себя на людях. Эта неделя с фондом „Рожденная побеждать“ будет для вас незабываемым праздником! Я сама участвовала в конкурсах красоты и знаю, насколько это волнительно», — поделилась эмоциями Ирина Текслер.
С приветственными словами в адрес участниц выступили Маргарита Павлова, сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области и не только.
На открытии выступили лучшие инструментальные, хореографические коллективы и вокалисты Южного Урала, а также участницы одноименного женского клуба — активистки и соорганизаторы клубного фестиваля талантов Вера Санина, Лариса Емельянова, Наталья Когн и Валерия Усова. Так конкурсантки познакомились с участницами женского клуба, с которыми на финальном шоу они совместно исполнят общий номер — гимн проекта.
Участницы и гости собрались в отеле Radisson Blu, где будет проходить вся дальнейшая конкурсная подготовка и репетиции проекта.
Видео предоставлено оргкомитетом конкурса.
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