В Челябинске состоялась конференция ПРОЕКТ «Х»

На сцене собрались 10 топовых спикеров в области интернет-маркетинга

24 июня в Челябинске прошла digital & маркетинг конференция ПРОЕКТ «Х». Организатор проекта Катя Профи рассказала о мероприятии.

— Катя, расскажите для нашей аудитории, что это было за мероприятие и какая была цель его проведения?



— Девиз ПРОЕКТА «Х» — адаптируемся к новой реальности вместе. Гости мероприятия — молодые предприниматели, блогеры, специалисты, эксперты и фрилансеры, собрались вместе, чтобы взглянуть на свой бизнес по-новому. Спикеры мероприятия — ведущие в стране и за ее пределами, эксперты в области интернет-маркетинга и инфобизнеса. Елена Кипер, Седа Каспарова, Макс Белоусов, Евдаклар, Кристина Софи, Ян Сташкевич, Полина Большакова — поделились с аудиторией знаниями и опытом со сцены. На второй день конференция прошла в более закрытом формате, с разборами от Макса Белоусова (маркетолога) и Елены Кипер (продюсера шоу-бизнеса).

— Как вам удалось привезти таких топовых спикеров в Челябинск?

— Дело в том, что я сама уже 3 года посещаю подобные мероприятия в Москве: «Метаморфозы», INSTAdium, RE:fresh. Я знакома со всеми спикерами лично. Конечно, чтобы привезти хедлайнера, нужно уметь договариваться, а также предоставить лучший сервис.

— Катя, как у вас родилась идея создать такую конференцию в Челябинске?

— Начнем с того, что я родилась в Кургане, живу в Москве и в Челябинске была всего пару раз. В прошлом году я проводила тренинг по продажам через социальные сети на 100 человек в родном городе. Аудитории очень понравилось мероприятие, а мне понравилось его организовывать и делиться опытом со сцены. Я решила пойти дальше и организовать более масштабное событие в соседнем городе-миллионнике.

— Как вы начинали свое дело и что планируете делать дальше в профессиональной деятельности?

— Я действительно родилась в простой семье и 5 лет назад начала работать в области интернет-маркетинга. В 16 лет я продавала свои услуги мастера маникюра через социальную сеть «ВКонтакте», а в 20 лет я начала упаковывать социальные сети в различных нишах для бизнеса. В 21 год у меня уже было СММ-агентство и я заработала свой первый миллион, находясь в городе с населением 300 тысяч человек. В 22 года я начала консультировать и обучать людей продавать продукты и услуги через социальные сети, а также зарабатывать на услугах SMM (маркетинг в социальных сетях). В 23 года я переехала в Москву и начала активно посещать подобные мероприятия, где и загорелась идеей организовывать подобные конференции и выступать на одной сцене с лидерами рынка. На конференции в Челябинске я поняла, что люди в УрФО нуждаются в подобных мероприятиях, и запланировала дату и место следующей конференции: Екатеринбург, 3 сентября. И у меня в планах объехать всю страну.