В Челябинске состоится торжественное открытие Вахты Памяти у Вечного огня

Школьники и студенты будут нести почетный караул до 19 мая

В Челябинске стартует всероссийская акция «Вахта Памяти». С 5 по 19 мая школьники и студенты колледжей будут нести почетный караул возле Вечного огня. В акции примут участие 224 ученика образовательных учреждений города.

Первая Вахта Памяти была открыта в 1966 году. Часовые стояли в сквере Добровольцев, откуда на фронт отправлялись бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса.

Сейчас почетный караул у Вечного огня будут нести команды всех семи районов города. Сменять друг друга часовые будут каждые 20 минут.

«Во время несения вахты участники выполняют ритуал смены почетного караула, выпускают „Боевой листок“, отвечают на вопросы викторины, связанные с историей мемориала „Вечный огонь“ и знаменательными датами Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Кроме того, в ходе открытия Вахты Памяти пройдет передача пламени Вечного огня председателю Совета ветеранов Сосновского района Виктору Гудинову. 6 мая в селе Долгодеревенское состоится церемония зажжения Вечного огня. Мемориал был создан в рамках программы «Огонь памяти» по инициативе председателя Заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша.