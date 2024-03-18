В Челябинске состоится православная ярмарка «От покаяния к воскресению России»

На выставке можно будет приложиться к иконам и побеседовать со священником

В челябинском Центре международной торговли в дни Великого поста пройдет православная ярмарка «От покаяния к воскресению России». На выставке посетители смогут приобрести постную продукцию монастырей и храмов Православной церкви, в том числе из Сирии, Сербии, Молдовы, а также приложиться к чтимым иконам и побеседовать со священником, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

На ярмарке будут представлены церковные товары из Греции и Грузии. Посетители смогут приобрести иконы, духовную литературу, ювелирные изделия и сувениры, а также натуральные масла, лекарственные сборы и многое другое.

«В дни Великого поста выставка будет посвящена святым воинам Руси. Ее святынями станут иконы праведного воина Феодора Ушакова, благоверного князя Димитрия Донского и священномученика Василия Носова. В Челябинск будет привезена экспозиция, повествующая о преподобном Илие Муромском, святых благоверных князьях Александре Невском и Димитрии Донском», — отмечают в Челябинской епархии.

Кроме того, на православной выставке можно будет свободно поговорить со священником и помолиться у чтимых святынь. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия православная ярмарка «От покаяния к воскресению России» пройдет с 28 марта по 3 апреля.

Торжественное открытие состоится 28 марта в 12 часов молебном «На начало благого дела», который возглавит старейший клирик Челябинской епархии протоиерей Владимир Маничев.