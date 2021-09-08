В Челябинске пройдет бесплатный мастер-класс «Как защитить ребенка от травли в школе»

Количество участников мероприятия ограничено

Завтра, 9 сентября, в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс «Как защитить ребенка от травли в школе», сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Мероприятие пройдет в рамках проекта правозащитницы Яны Лантратовой «Дети в Интернете». Участники теоретически и практически изучат азы защиты школьников от травли, а также получат ответы на ряд вопросов: почему одни дети травят других? Как предупредить травлю силами родителей? Как родителям стать помощниками школы, а школе научиться помогать родителям? И что же делать, если ребенок уже подвергся травле?

На мастер-классе выступит Антон Коновалов — отец двоих детей, профессиональный медиатор и тренер по медиации в системе образования.

Мероприятие начнется в 17:00 в актовом зале министерства социальных отношений региона (ул. Воровского, 30) и продлится до 20:00.

В министерстве отметили: для участия нужно подтвердить участие, вступив в группу. Количество мест ограничено.