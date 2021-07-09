В Челябинске составили топ‑10 исторических мест области

В список вошли Центр исторического наследия ЮУЖД, Кировка, площадь Революции и другие места города

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Агентство международного сотрудничества Челябинской области в 2021 году определило топ-10 лучших исторических мест области. Одним из них стал Центр исторического наследия ЮУЖД, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Центр исторического наследия ЮУЖД является самым молодым и современным музеем Челябинска, наполненным многочисленными интерактивными экспонатами. В архитектурном плане здание центра уникально: подобных сооружений в России нет. Внутреннее пространство музея выполнено в форме спирали, закрученной вокруг атриума», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В здании находятся самый большой в Челябинской области действующий макет железной дороги и светодиодный экран, на котором рассказывается история изменения локомотивов, работающих на ЮУЖД. Особого внимания заслуживают тренажер-симулятор кабины электропоезда «Ласточка», который позволяет гостям почувствовать себя машинистами, и «Капсула времени», с помощью которой можно перенестись во времена постройки Транссиба, а затем вернуться в наше время.

Кроме Центра исторического наследия ЮУЖД, в топ-10 исторических мест области также вошли: пешеходная Кировка, Государственный исторический музей Южного Урала, памятник родоначальнику советского атомного проекта Игорю Курчатову, Южно-Уральский государственный университет, Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, зоопарк, набережная реки Миасс, площадь Революции, Центр виртуальной авиации «Крылья Советов» — единственный в России авиасимулятор, созданный на базе реальной кабины самолета Ту-154.

Напомним, Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги был торжественно открыт в Челябинске 1 октября 2020 года.

Автор: Алиса Шемеляк