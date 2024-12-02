В Челябинске составили список самых плохих управляющих компаний

В него вошли те, у кого хуже всех выстроен диалог с населением

В мэрии Челябинска составили список управляющих компаний, на которые чаще всего жалуются жители, сообщил на аппаратном совещании замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Есть перечень управляющих компаний, по которым мы фиксируем наибольшее количество негативных обращений и — что самое главное — отсутствие реагирования на обращения жителей», — сообщил Астахов.

Глава Челябинска Алексей Лошкин акцентировал, что нужно наводить порядок в сфере ЖКХ и начинать именно с коммунальных организаций.

«Губернатор в пятницу поставил четкую задачу, и мы должны ее выполнять. Мы должны с управляющими компаниями выйти на новую формацию отношений. А то у нас все дома приходят в аварийное состояние просто из-за того, что там работы не ведутся», — сказал он.

Напомним, Алексей Текслер потребовал от управляющих компаний максимально включаться в решение проблем жителей. Губернатора возмутило, что люди получают отписки в ответ на свои обращения. Он выразил мнение, что управляйки могли так расслабиться из-за моратория на проведение надзорных мероприятий.